Ватажок окупантів зізнався про страти і депортації українців на Запоріжжі - ISW

"Губернатор" тимчасово окупованої частини Запорізької області Євген Балицький визнав, що російська влада примусово депортує українських громадян, які виступають проти вторгнення Росії до України. Він також натякнув на страти українців ЗС РФ.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків, в інтерв’ю, опублікованому 20 лютого, Балицький заявив, що російська окупаційна влада "вислала велику кількість сімей, які не підтримували так звану "спеціальну військову операцію" або "ображали" Російську Федерацію, зокрема прапор РФ, гімн або ж президента Володимира Путіна.

Експерти зауважили, що Балицький виправдовував вчинки, які можуть бути класифіковані як воєнні злочини, стверджуючи, що насильницька депортація українських сімей була здійснена для їхньої ж безпеки. Він аргументував це тим, що окупаційній владі довелося б "розбиратися" з цими сім'ями у ще більш "жорсткий" спосіб у майбутньому, або ж їх могли б вбити інші проросійські громадяни.

Зі слів Балицького, що окупаційна влада "дала (депортованим сім’ям – ред.) можливість виїхати", проте депортувала деяких силою, "давши їм пляшку води" на кордоні. Балицький також заявив, що окупаційній владі довелося прийняти "надзвичайно жорсткі рішення, про які (він – ред.) не буде говорити", ймовірно, натякнувши на проведення без суда російськими окупаційними військами розстрілів громадян України.

Аналітики підкреслили, що відповідні заяви Балицького про російські депортації українських громадян, які критикують російську окупацію, вказують на те, що депортаційні кампанії РФ частково спрямовані на русифікацію населення на тимчасово окупованих територіях шляхом примусу та страху.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія намагається змінити демографічний склад на окупованій Луганщині.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники шукають на окупованих територіях людей, які за гроші свідчитимуть проти України.

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