Ватажок Пушилін став коригувальником вогню для ЗСУ, але його кинули на гроші - ЗМІ

Ватажки так званих "республік" на окупованих українських територіях утратили віру в Путіна та його "рускій мір". Зокрема Денис Пушилін готовий був коригувати вогонь для ЗСУ, це випливає з листування донецького терориста.

Зрадник України Денис Пушилін, якого кремлівські пропагандисти називають главою «Донецької народної республіки», схоже, в недалекому майбутньому стане зрадником і для путінської Росії, йдеться в ТСН.

Ватажок «ДНР», став корегувальником вогню для українських збройних сил. Пушилін готовий за гроші зливати позиції російських окупантів. Журналісти «24 каналу» отримали у розпорядження листування між Пушиліним разом з одним із "депутатів" його «республіки» Владиславом Бердичевським.

Стверджується, що автентичність цієї розмови підтвердили джерела журналістів в українських спецслужбах.

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Бердичевський : Тобі інфу з розвідки доносили сьогодні?

Пушилін: А як ти думаєш? Туєво все!

Бердичевський: Вже скажу. Тут край. Потрібно прискоряться

Пушилін: Кілька місяців протримаємось

Бердичевський: Ти з Басуриним переговорився чи зведення з Москви по телевізору переглянув? Скоро не буде чим стріляти…

Басурін – це один із маловідомих військових злочинців, якого пропагана називає заступником начальника народної міліції так званої «ДНР». Він першим публічно визнав, про застосування російськими окупантами мімічної зброї проти захисників «Азовсталі». І от далі розмова Пушиліна із депутатом переходить до суті: як зрадити республіку і заробити на війні. Пушилін стверджує, що має вихід на представника України, який готовий платити за інформацію про склади росіян на окупованій території.

Бердичевський : Хочеш республіки здати?

Пушилін: Та до чого тут? Пропонує по 500 тисяч за координати складів. Все одно вони ж і так дізнаються, так чого ж добру пропадати?

Ключовий посил, що «а хто на нас подумає», так включили об’єкти, що базуються на півдні. Головне, щоб встигнути до оплати, це питання турбує найбільше.

Злив чи не злив – це ще питання. Бо, данні супутника, куди надійніші за слово терориста. А самого терориста, судячи з листування врешті кинули.

Чи може Пушилін зрадити ідеям «руского міра» ще й за гроші? Можна судити з того, що свого часу той щиро переконував людей, що МММ – не схема. А за рік до першого вторгнення Росії той намагався стати народним депутатом, розриваючи сорочку на грудях обіцяючи вирішувати проблеми українців. Депутатом Пушиліна ніхто не обрав і той першим винирнув в 2014 році як ватажок псевдореспбуліки.

Тому ця історія – як лакмус, що даний персонаж, тверезо усвідомив – із «руским міром» в Україні нічого не вийде. Пушилін не вірить ні в Росію, ні в її військових начальників.

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