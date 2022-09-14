Ватажок ПВК "Вагнера" і "кухар Путіна" вербує у російських колоніях рецидивістів і ґвалтівників (відео)

У російських колоніях масово вербують на війну з Україною усіх охочих в'язнів.

Наближений до Кремля російський бізнесмен Євген Пригожин, якого називають кухарем Путіна, а також негласний очільник ПВК "Вагнера", вербує російських ув'язнених в одній із мордовських колоній для війни в Україні

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

"Війна важка. На всякі етапи – чеченський наприклад – і близько не схоже. Розхід боєприпасів у мене приблизно у 2,5 разів більше, ніж у Сталінграді. Перший гріх – це дезертирство. Ніхто не дає "задню". Ніхто не відступає і не здається в полон. Мінімальний вік, який ми беремо – 22 роки. Молодшим треба отримати згоду одного з найближчих родичів", – каже олігарх.

Максимальний вік, за словами Пригожина, умовний. Він натякає, що готовий брати хоч старих дідів, лиш би вони погодилися їхати "на м'ясо" в Україну.

"Перші ув'язнені, які воювали зі мною, 40 людей з Петербурга. Строгий режим, рецидивісти. З трьох загиблих одному було 52 роки, з них в ув'язненні – 30. Ми з розумінням ставимося до тих, хто сидить за "сексуальними статтями", адже розуміємо, що можуть бути помилки", – розповідає вербувальний ПВК.

Пригожин хвалиться ув'язненим, що його ПВК має декілька типів літаків, РСЗВ, танки і тп.

Тим, хто погодиться піти воювати, він обіцяє помилування за півроку. Бізнесмен відверто каже, що повернуться живими не всі.

"Варіантів повернутися "на зону" немає. Тих, хто в перший день каже "я не туди потрапив", ми робимо позначку "дезертир" і розстрілюємо", – відверто каже про жорстокість ПВК "Вагнера" його очільник.

Раніше у розвідув повідомили, що в Україні воюють близько 5 тисяч "вагнерівців".

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