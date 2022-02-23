Ватажок терористів "ДНР" вимагає добровільно вивести ЗСУ з Донецької області

Також він заявив, що Мінських угод уже немає.
Ватажок бойовиків так званої "Донецької народної республіки" висунув вимогу українській владі. Він добровільно вимагає вивести Збройні сили України з Донецької області.
Таку заяву він зробив в інтерв'ю YouTube-каналу прокремлівського пропагандиста "Соловйов Live".
"Зараз мінських угод немає," ДНР " і " ЛНР " є визнаними. Зараз стоїть питання, що робити з тим скупченням техніки, особового складу та озброєння, які є з того боку лінії зіткнення, збройні формування України. Що з цим робити? Вони мають добровільно покинути? Це найоптимальніший варіант, щоб вони залишили територію добровільно, щоб вивезли зброю", - заявив Пушилін.
Нагадаємо, 23 лютого під час свого засідання Верховна Рада ухвалила рішення про запровадження надзвичайного стану на всій території Україні, окрім Донецької та Луганської областей - там діє операція Об'єднаних сил. Причина запровадження надзвичайного стану - російська агресія проти України та можливе вторгнення.
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