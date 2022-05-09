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Ватажок терористів "ДНР" заявив, що знищений Росією Маріуполь "повинен стати курортом"

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Ватажок терористів "ДНР" заявив, що знищений Росією Маріуполь "повинен стати курортом"

Getty Images

Ватажок бойовиків так званої "ДНР" Денис Пушилін зробив цинічну заяву.

Він заявив, що зруйнований росіянами Маріуполь, де загинуло понад 25 тисяч мирних мешканців, "повинен стати курортом".

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди. 

"Метою є те, щоб Маріуполь став містом-курортом, чого раніше не вдавалось зробити", - сказав ватажок бойовиків "ДНР". 

Нагадаємо, у Маріуполі парад, присвячений до Дня перемоги над нацизмом, не відбувся. Проте відбувся карнавал, на якому шанувальники “руського міра” розтягнули 300 метрів “георгієвської стрічки”.

У цьому місті російська армія за понад 2,5 місяця блокади Маріуполя вбила понад 25 тисяч людей, більшість з них - це мирні мешканці. Це є дані полку "Азов", які бійці ведуть самостійно від початку повномасштабного вторгнення РФ до міста.

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