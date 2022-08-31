Ватикан вперше назвав Росію агресором, а війну проти України - "святотатством"

У Ватикані наголосили, що слова Франциска не слід вважати прийняттям політичної позиції.

Після того, як Україна розкритикувала Папу Римського, який назвав загиблу доньку російського пропагандиста "безневинною жертвою війни", Ватикан вперше назвав Росію агресором і засудив вторгнення.

Відповідну заяву оприлюднив Ватикан.

"Що стосується широкомасштабної війни в Україні, ініційованої Російською Федерацією, виступи Святійшого Отця Франциска є чіткими та недвозначними, засуджуючи її як морально несправедливу, неприйнятну, варварську, безглузду, огидну, і святотатство", - йдеться у комюніке.

Також читайте Папу Римського розкритикували за співчуття через смерть доньки ідеолога Путіна Дугіна

Наголошується, що слова Франциска слід вважати як голос, піднятий на захист людського життя та цінності, пов’язані з ним, а не як прийняття політичної позиції.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ запросило апостольського нунція в Україні, архиєпископа Вісвалдаса Кулбокаса через те, що напередодні Папа Римський Франциск назвав загиблу доньку російського пропагандиста "безневинною жертвою війни". Тож у МЗС висловили розчарування цими словами.

Папа Римський Франциск закликав весь світ молитися за мир в Україні | Новини світу

Читайте також: