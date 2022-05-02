Важили життям заради кицьки: як рятували тварину із Бородянки, яка два місяці була в "полоні" зруйнованого будинку

Важили життям заради кицьки: як рятували тварину із Бородянки, яка два місяці була в "полоні" зруйнованого будинку

Киця застрягла у зруйнованій багатоповерхівці в Бородянці, на 7 поверсі - без води, їжі і можливості вийти- так прожила майже два місяці.

На початку березня будинок в Бородянці зруйнували окупанти, сюди поцілила ракета. Лише зараз люди, які проходили повз, помітили- на 7 поверсі досі живе кіт, йдеться в ТСН.

Одною з них була киянка Катя, яка приїхала в Бородянку працювати з іноземними журналістами. «Просто випадково побачили там рух, коли наблизили камеру, зрозуміли, що це кіт», - розповідає дівчина.

Дівчина одразу почала писати в соцмережі – допоможіть, рахунок на години, бо тварина в пастці, яка колись була йому домом, вже надто довго. На допомогу вирушили волонтери із «Зоопатруля». "За останні два місяці, адже патруль існує з 3 березня, це десь 500 (тварин-ред). Це не лише ті, кого ми рятуємо з квартир, а ще й ті, кого годуємо. У нас був 3-4 поверх", - розповідає волонтер.

Волонтери підняли дрон, щоб переконатись, що котик живий. Місцеві рятувальники не мали потрібної техніки, щоб зняти тваринку, тож залучили колег із сусіднього Ірпеня, які не відмовили і два сміливці піднімались до квартири. Спочатку рятувальники залізли у вікно, але попри спроби вибити двері до квартири із твариною не змогли.

Тож друга спроба рятувальників з іншого, найбільш небезпечного, боку. «Є небезпека обрушення будівельних конструкцій, з верхніх поверхів і аж на нижні», - каже головний інспектор відділу практичної роботи бучанського районного управління Іван Марець.

Нарешті рятувальники спускаються зі спаленої квартири, у Олександра у курточці котик. «Ховався, але пішов на руки сам», - каже чоловік.

ДСНС України , я вас обожнюю! Рятувальники дістали з 7 поверху кицю. Їй 15 років. У лікарні муркотулю вже назвали Бородянка. Фото Зоопатруля і не тільки) Здається, на фото я реву) Опубліковано Nina Grushetska Понеділок, 2 травня 2022 р.

«Зайшли в одну з кімнат, яка лише одна вціліла, там речі, все закидано було, котик в кутку. А побачивши, що люди піднімаються, він сам в руки прийшов. Ми під курточкою, біля серця, спустили його», - розповідає Іван Марець.

Киці наливають воду, яку вона п'є без зупинки. Одразу після цього волонтери терміново везуть її до лікарні. «Мурчала на прийомі, їй десь 15 років. Бо зуби в жахливому стані», - каже ветеринар.

Ставлять попередній діагноз. «Виражена катаксія, бо вона деякий час голодувала. Виснажена дуже, але взагалі проявила чудовий апетит», - підсумовує ветеринар.

Після того, як героїчна кішка вже міцно стоятиме на своїх чотирьох, їй знайдуть дім. В лікарні їй дали ім'я - Бородянка.

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