"Важливо лише те, скільки ворогів буде знищено": батько Василя Ратушного переказав слова сина

У середу, 5 березня, під час прощання з Василем Ратушним в Києві його батько Тарас виступив з промовою. Він розповів про переконання сина, про те, що йому боліло найбільше, водночас зазначивши, що Василь загинув щасливим.

Про це йшлося під час прощання з 28-річним Василем Ратушним, який загинув внаслідок удару ворожого FPV-дрона.

Тарас Ратушний зазначив, що його старший син завжди вважав, що в майбутньому має значення лише кількість знищених ворогів. Він додавав, що потрібно завдати ворогу таких втрат, щоб зупинити його просування хоча б на деякий час.

Батько також розповів, що найбільше загиблому Герою боліли не поранення і контузії.

"Він справді загинув щасливим, я в цьому переконаний. Тому що найбільше йому боліло не поранення, не контузії, йому боліли змарновані шанси, недокладені зусилля та перешкоди від начебто своїх же бюрократичних сил, які не давали йому реалізуватися на повну", – сказав чоловік, який теж є військовим.

Тож якщо українці не стануть самі стіною, за яку жоден ворог не пройде ніколи, вони зникнуть як нація, додав військовий.

"Займайте місце на "стіні", яке звільняється. Не думайте довго", – сказав він.

Василь Ратушний / Фото: facebook.com/svitlana.povalyaeva

Що відомо про Василя Ратушного

Василь – старший брат активіста та військового Романа Ратушного, якого не стало 2022 року.

Василь Ратушний керував БпЛА в підрозділі "Птахи Мадяра" та загинув від ворожого FPV-дрона, який влучив просто в авто.

Київ прощається з Василем Ратушним - загинув від прямого прильоту FPV-дрона

З Героєм прощалися у Михайлівському монастирі та на Майдані Незалежності. Звідти жалобний кортеж рушить на Байковий цвинтар під улюблену пісню Василя "Дубе молодий".

Читайте також: