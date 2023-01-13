"Важка битва за Донеччину триває": Зеленський подякував усім захисникам

Президент зазначив, що водночас у Росії уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на вечір 13 січня важка битва за Донеччину триває, зокрема – за Бахмут, Соледар, а також за Кремінну на Луганщині.

Про це глава держави сказав у відеозверненні.

"Важка битва за Донеччину триває, битва за Бахмут і Соледар, за Кремінну, за інші міста й села сходу нашої держави триває. Хоч ворог і зосередив найбільші свої сили саме на цьому напрямку, наші воїни – Збройні сили України, усі сили оборони й безпеки – захищають державу", – наголосив Зеленський.

Він висловив подяку кожному солдату, сержанту, офіцеру бригад та інших армійських підрозділів, які хоробро та стійко виконують поставлені завдання.

"Я дякую бійцям підрозділу "Кракен" за рішучі дії зі знищення ворога в районі Соледара! Дякую воїнам Інтернаціонального легіону ГУР МО та підрозділу "Шаман", які мужньо обороняють Бахмут!" – сказав президент.

Він також відзначив "гризню" серед командування РФ щодо тактичного просування на фронті, що сигналізує про невдачу.

"324 дні повномасштабної війни, а як все змінилося для Росії... Вони там уже гризуться між собою за те, кому приписати якесь тактичне просування. Це чіткий сигнал невдачі для ворога. І це ще один стимул нам усім, щоб більше тиснути на окупанта і щоб завдавати ворогу більших втрат. Дякую всім, хто це забезпечує як на передовій, так і на всіх інших наших фронтах", – сказав Зеленський.

Нагадаємо, у Генштабі ЗСУ теж інформували у вечірньому зведенні, що бої за Соледар тривають. Окрім того, на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли пнизку населених пунктів: Спірне, Білогорівку, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, Курдюмівку, Дружбу та Північне.

Раніше цього ж дня в українській аеророзвідці повідомили, що ЗСУ не відійшли від Соледара та як доказ цього показали відео з дрона, зняте над центом міста. Захисники також повідомили, що вдалося навіть відтіснити окупантів у частині Соледару.

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