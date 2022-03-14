"Росія усвідомлює безглуздість своїх агресивних дій": Подоляк повідомив про початок 4-го раунду переговорів

В ОП повідомили, на чому наполягатиме українська сторона.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк повідомив про початок 4-го раунду переговорів між Україною та Росією. За його словами, українська сторона наполягатиме на встановленні миру, припиненні вогню, негайному відведенню всіх військ та гарантіях безпеки.

Про це він 14 березня написав у себе в Twitter.

"Переговори. 4-й раунд. Про мир, припинення вогню, негайне виведення військ і гарантії безпеки. Важка дискусія. Хоча Росія усвідомлює безглуздість своїх агресивних дій, вона все ще має ілюзію, що 19 днів насильства проти мирних міст є правильною стратегією", - повідомив Подоляк.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

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