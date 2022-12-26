Важка і болісна ситуація: Зеленський - про фронт біля Бахмута і Кремінної

Президент особливо відзначив 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду, 80-ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади.

Президент Володимир Зеленський розповів про головні події на фронті за останню добу.

Про це глава держави сказав у своєму традиційному відеозверненні увечері, 26 грудня.

"Бахмут, Кремінна та інші напрямки на Донбасі, які потребують зараз максимуму сил і концентрації", – зазначив він.

За словами президента, ситуація там "важка і болісна".

"Окупанти витрачають усі доступні їм ресурси – а це значні ресурси, – щоб вичавити хоча б якесь просування", – каже Зеленський.

Поезидент подякував всім українським захисникам, а особливо відзначив 10-ту окрему гірсько-штурмову бригаду за взяття в полон окупантів на Донеччині.

"Це дуже важливо. Це дасть нам змогу звільнити більше українців", – наголосив він.

Також Зеленський відзначив 80-ту і 95-ту окремі десантно-штурмові бригади за успішне знищення ворожої сили на Лиманському напрямку.

"Молодці, хлопці! Що більше окупанти втрачають, то більше часу ми всі виграємо для України", – підсумував глава держави.