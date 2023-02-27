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"Важка історія": Фейгін розповів, як відновлюватимуться українські міста після війни з Росією

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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"Важка історія": Фейгін розповів, як відновлюватимуться українські міста після війни з Росією

Фото: Associated Press

Українські міста після війни відновлюватимуть довго, розповів російський правозахисник і блогер Марк Фейгін.

Міста України після атак Росії будуть відновлювати тривалий час.

Про це розповів російський правозахисник і блогер Марк Фейгін.

“Не варто мати ілюзії. Це важка історія — будуть гроші, буде мирне життя, насичене своїми проблемами. Відновлення відбуватиметься кластерами — виникатимуть нові галузі економіки, нові підприємства. Війна часто є стимулом для цього. Але це не відбудеться швидко. На цьому шляху виникатиме багато проблем, соціальних та економічних бід, буде болісна політична реакція”, - наголосив Марк Фейгін.

Також він додав, що якщо Україна стане частиною Західного угрупування, то інвестиції будуть. 

“І це будуть не просто інвестиції, а справжній прихід у нову систему, вже не олігархічного капіталізму, якою система в Україні була довгі роки”, - підкреслив правозахисник.

Нагадаємо, що радник керівника Офісу президента пояснив, чому українцям не можна зупинятися у війні проти РФ. За його словами, без перемоги Україна зникне за декілька років.

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Дата публікації
Перегляди
625
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