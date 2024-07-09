Наступ РФ на Покровському напрямку: важка ситуація ще у двох селах – DeepState

Росіяни намагаються закріпитися в Новоселівці Першій і захопиит Євгенівку, пише ресурс.
Російські окупанти на Покровському напрямку намагаються закріпитися в Новоселівці Першій та взяти під повний контроль Євгенівку.
Про це йдеться у аналітичному каналі DeepState.
"Сьогодні на ділянці черговий важкий день. Окупанти зі сходу та півночі намагаються увійти в Новоселівку Першу. Важка ситуація і на околицях Євгенівки, де противник проводив штурмові дії з метою витіснити Сили оборони з села та навколишніх посадок. Ситуація біля останнього села уточнюється", – сказано у звіті.
Нагадаємо, що у 47-й ОМБр розповіли про складну ситуацію на Покровському напрямку.
Раніше нардепка Безугла заявила про серйозну загрозу Покровську і Краматорській агломерації.
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