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Важке озброєння та санкції проти російських військових: Джонсон розкрив деталі розмови із Зеленським

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Важке озброєння та санкції проти російських військових: Джонсон розкрив деталі розмови із Зеленським

Офіс Президента України

У суботу, 23 квітня, президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели розмову, зокрема, обговорили нову військову допомогу Україні.

Британський прем'єр розповів більше про перемовини із Зеленський, про це Джонсон повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, очільник уряду Британії поінформував українського президента про останні кроки, які Велика Британія робить для підтримки України. Йдеться про військову допомогу та санкції проти російських військових.

"Ми надаємо подальшу військову допомогу, в тому числі бронетанкові транспортні засоби. Ми ввели нові санкції проти військовослужбовців РФ. Ми знову відкриємо наше посольство в Києві, демонструючи нашу солідарність з українським народом. А уряд Великобританії допомагає збирати докази військових злочинів. Росія повинна відповідати за свої дії", - написав він.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Український президент та очільник уряду Британії за підсумками перемовин домовилися про надання Україні важкого озброєння.

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