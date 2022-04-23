Важке озброєння та санкції проти російських військових: Джонсон розкрив деталі розмови із Зеленським

Важке озброєння та санкції проти російських військових: Джонсон розкрив деталі розмови із Зеленським

У суботу, 23 квітня, президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон провели розмову, зокрема, обговорили нову військову допомогу Україні.

Британський прем'єр розповів більше про перемовини із Зеленський, про це Джонсон повідомив на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, очільник уряду Британії поінформував українського президента про останні кроки, які Велика Британія робить для підтримки України. Йдеться про військову допомогу та санкції проти російських військових.

"Ми надаємо подальшу військову допомогу, в тому числі бронетанкові транспортні засоби. Ми ввели нові санкції проти військовослужбовців РФ. Ми знову відкриємо наше посольство в Києві, демонструючи нашу солідарність з українським народом. А уряд Великобританії допомагає збирати докази військових злочинів. Росія повинна відповідати за свої дії", - написав він.

We will be reopening our embassy in Kyiv, demonstrating our solidarity with the Ukrainian people.



And the UK government is helping to collect evidence of war crimes.



Russia must be held to account for its actions. 2/2 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 23, 2022

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський та прем‘єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон обговорили нову військову допомогу Україні. Український президент та очільник уряду Британії за підсумками перемовин домовилися про надання Україні важкого озброєння.

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