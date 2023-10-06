Важкі бої на Куп’янському напрямку: експерт назвав найгарячіші точки

Про особливе значення цього напрямку для росіян свідчить те, що угруповання, яке тут зосереджене, налічує понад 120 тисяч осіб.

Куп'янсько-Лиманський напрямок став пріоритетним для наступу російських окупаційних військ і саме тут ведуться найзапекліші бої. Окупанти посилили тут вогневу активність, завдавши за минулу добу до 600 артилерійських ударів по позиціях ЗСУ.

Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов в ефірі телеканалу "Еспресо".

За його словами, про особливе значення цього напрямку для росіян свідчить те, що угруповання, яке тут зосереджене, налічує понад 120 тисяч, у той час коли на Бахмутському напрямку - близько 50 тисяч осіб.

Макіївка

Як повідомив Снєгирьов, найважчі бої точаться в районі Макіївки.

“Є тактичні успіхи в окупантів і просування на декілька сотень метрів, називаймо речі своїми іменами", - зазначив він.

Синьківка

Натомість у районі Синьківки, яка вважалася традиційно однією з найгарячіших точок, за словами експерта, тактичні успіхи мають ЗСУ.

"Окупанти спробували в районі Синьківки атакувати вздовж двох лісосмуг, але успішний характер зустрічних контратак ЗСУ не дозволив окупантам наблизитися безпосередньо до населеного пункту. Варто зауважити, що ЗСУ демонструють на цьому відтинку фронту ефективний характер контрбатарейної боротьби, і відповідно, так званий активний характер оборони. Тобто переходять від оборони до зустрічних контратак, саме це дає можливість втримати ситуацію під контролем", - зазначив Снєгирьов .

Новоєгорівка

На Сватівському відтинку Куп'янського напрямку важкі бої тривають в районі Новоєгорівки.

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“Окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ і вийти на безпосередній контроль над панівною висотою 190", - зазначив Снєгирьов.

Він додав, що російська армія ввела в бій 2 танкові батальйони, що свідчить про значення для окупантів цього напрямку.

Водночас в районі Новоєгорівки є тактичні успіхи ЗСУ. “Українським захисникам вдалося звільнити приблизно до 2 кв. км раніше окупованих територій", - відзначив експерт.

Білогорівка

У районі Білогорівки, за словами Снєгирьова, окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

“На цьому напрямку успішно працюють українські засоби ураження по тилових базах накопичення окупантів, йдеться про успішний характер бойових дій ЗСУ по тилових базах окупантів у Кремінній, Лисичанську і, відповідно, Рубіжному", - розповів він.

Котівка

Снєгирьов зазначив, що українською армією було завдано низку ударів по місцях зосередження особового складу і техніки в районі Котівки.

"Це свідчить і про можливості місцевого руху опору і успішний характер дій ЗСУ за допомогою високотехнічних характеристик західних засобів ураження, насамперед ствольної та реактивної артилерії", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше речник Східного угруповання військ Ілля Євлаш повідомив, що на Лимано-Куп’янському напрямку ситуація зараз важча, ніж на Бахмутському. Нова ціль ворога – Макіївка.

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