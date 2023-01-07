"Важкі кровопролитні бої": у ЗСУ розповіли про ситуацію в Соледарі

Місто не було захоплене росіянами.

У Соледарі Донецької області тривають важкі бої з російськими окупантами. Армія РФ не контролює місто. Ворог зазнає великих втрат.

Про це в ефірі телемарафону 7 січня повідомив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий.

"Там (у Соледарі Ред.) йдуть важкі кровопролитні бої", - розповів речник.

Лише від початку цієї доби було 76 обстрілів та 10 бойових зіткнень. За його словами, українські захисники намагаються вирівняти тактичне положення, а також завдати росіянам максимальних втрат в особовому складі та техніці.

"Робимо все, щоб зберегти свої сили. Соледар не перебуває під контролем РФ. Тактика у них не змінилася: масовані атаки піхотою, яка наступає безперервно, крок за кроком у них виходили невеликі поступи", - розповів Черевий.

Речник ЗСУ також заявив, що Бахмут також залишається під контролем українських воїнів, але інтенсивність боїв не знизилася.

Нагадаємо, військовий експерт Роман Світан вважає, що РФ готова наступати на Донецькому фронті, про що свідчить їхнє переміщення. Спроби штурму окупанти розпочнуть одразу після Різдва.

Читайте також:

Конвеєр смерті: під Бахмутом і Соледаром посадки завалені тілами росіян