"Важкі наркотики": в Одеській ОВА відповіли на вигадку Росії про плани заразити місто чумою

"Важкі наркотики": в Одеській ОВА відповіли на вигадку Росії про плани заразити місто чумою

Міноборони Росії заявило, начебто керівництво Одеської області планує провести провокацію зі створенням біологічної загрози в обласному центрі та заразити жителів Одеси чумою.

В Одеській ОВА все спростували та порадили авторам заяви "пройти диспансеризацію".

Про це заявив голова області Максим Марченко у своєму відеозверненні.

Він переповів вигадку російського оборонного відомства про те, що українські військові планують встановити систему протиповітряної оборони біля станції обслуговування обласної швидкої допомоги. Поряд з нею начебто розташоване поховання жертв чуми – це і повинно спровокувати окупантів на ракетний удар.

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"Єдина чума нашої країни – російські солдати, яких і так вже залишилось небагато. Мабуть, важкі наркотики – це частина щоденного раціону в міністерстві вбивств Росії. Тому раджу їм пройти диспансеризацію й особливу увагу звернути на проходження психіатра", – прокоментував заяву Марченко.

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що росіяни розганяють черговий фейк про нібито наступ на Київ "найближчими днями".

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