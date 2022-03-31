"Важкі пологи" та сховок у коробці: найкурйозніші випадки того, як чоловіки намагаються втекти з України

"Важкі пологи" та сховок у коробці: найкурйозніші випадки того, як чоловіки намагаються втекти з України

У Держприкордонслужбі опублікували найкурйозніші випадки спроб втеч.

Поки одні чоловіки йдуть добровільно захищати Україну та навіть для цього повертають з-за кордону, інші - намагаються незаконно виїхати з держави.

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Державна прикордонна служба опублікувала топ-7 найкурйозніших спроб покинути Україну в умовах воєнного часу:

Чоловік викликав з Болгарії до Києва швидку допомогу, щоб його випустили з України. Сталось це в пункті пропуску "Орлівка", що в Одеській області. Чоловік стверджував, що він хворий та просив випустити його на лікування. Проте українець був здоровим.

На Закарпатті батько та син стверджували, що вони багатодітні батьки та просили їх випустити, ця інформація не підтвердилась, оскільки свідоцтва про народження дітей були фальшивими.

Щоб потрапити до Румунії, чоловік заховався під сидінням авто, проте його знайшли.

На Закарпатті чоловік показав свідоцтво про смерть дружини та стверджував, що самостійно виховує двох синів. Проте бланк свідоцтва виявився підробленим.

У пункті пропуску "Порубне" чоловік перевдягнувся у жіночий одяг, щоб його випустили з України.

У Вінницькій області житель Луганщини показав військовий квиток, згідно з яким його комісували через "важкі пологи".

На Буковині чоловік заховався у бейбі-боксі, щоб покинути Україну, але прикордонники його знайшли.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії до України, з-за кордону повернулися понад пів мільйона українців. Переважно це чоловіки, які вирішили захищати свою Батьківщину. Та останніми днями дедалі більше повертаються додому і жінки з дітьми, які тікали з-під обстрілів.

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