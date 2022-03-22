Важкі поранення та ампутації: у лікарні Запоріжжя рятують дітей, яких обстріляли російські окупанти

Важкі поранення та ампутації: у лікарні Запоріжжя рятують дітей, яких обстріляли російські окупанти

Найменшій дитині, яка перебуває у лікарні, два роки та 10 місяців.

У Запорізькій обласній дитячій лікарні рятують дітей, яких напередодні обстріляли російські окупанти. Цивільні автомобілі рухались "зеленим коридором" з Пологівського району і потрапили під обстріл поблизу села Малинівка. Шестеро людей зазнали травм, двоє з них – діти.

Про це повідомляє журналіст ТСН Яків Носков.

Наразі у шпиталі перебувають восьмеро дітей, яких поранили російські військові. Більшість дітей – з осколковими пораненнями, пораненнями з автоматичної зброї, частина – з ампутаціями та опіками.

Останні дві дитини потрапили до лікарні 21 березня ближче до ночі. Вони – з тієї самої колони, яку обстріляли окупанти. Це сталось поблизу села Малинівка. Потерпілі розповіли, що окупанти пропустили їх на блокпосту, але за 100 м з боку окупованого села по автівках почали гатити з гранатометів та обстрілювати автоматними чергами.

Шестеро людей зазнали травм, серед них - двоє дітей. І люди не можуть збагнути, чому росіяни почали в них стріляти – чи від злості, чи задля розваги, чи ще чомусь.

Одразу після обстрілу Росія звинуватила в ньому ЗСУ. Проте самі постраждалі чітко бачили: по них стріляли з позиції окупантів, з боку сільських хат, які захопили російські війська.

"Надійшла дівчинка, яка мала осколкове ураження м’яких тканин. Також прооперована, осколки видалені, продовжує лікування. А хлопчик віком чотири роки – він має дуже важкі кульові ураження. В нього пробитий кишківник у восьми місцях, оперували чотири години і на цей момент стан його важкий, перебуває на штучній вентиляції легень. Психологічний стан дітей дуже, дуже важкий", – розповів головний лікар Запорізької обласної дитячої клінічної лікарні Юрій Борзенко.

Іще четверо дітей, яких доправили до лікарні напередодні, отримали поранення в гуманітарному конвої, який рухався із Маріуполя. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російські війська обстріляли автобуси з людьми, які намагались від них врятуватись.

Найменшій дитині, яка перебуває у лікарні, два роки та 10 місяців. Найстаршому постраждалому хлопцеві – 15, його стан дуже тяжкий.

Нагадаємо, 22 березня російські військові ракетами обстріляли місто Павлоград Дніпропетровської області. Знищено колію та приміщення залізничної станції "Павлоград-2".