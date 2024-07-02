Важкий день для української авіації: Forbes оцінив наслідки удару по аеродрому в Миргороді

Росія вдарила ракетою "Іскандер" по аеродрому "Миргород", де базуються українські військові літаки.

За інформацією видання Forbes, внаслідок удару було знищено два літаки Су-27.

Як пише видання, 1 липня або незадовго до цього російський розвідувальний дрон у Миргороді помітив щонайменше шість українських надзвукових винищувачів Су-27, які стояли просто неба на базі серед білого дня. Російська ракета "Іскандер" знищила два дорогоцінних "Сухих" і пошкодила інші чотири.

Можливо, це був один із найважчих днів для української авіації з тих пір, як Росія розгорнула війну проти України в лютому 2022 року. "Є певні втрати", — визнав офіцер ВПС Юрій Ігнат.

"Наліт на Миргород є лише останнім у серії російських ударів по вразливих українських авіабазах. За останні місяці російські безпілотники "Ланцет" вразили щонайменше чотири українські літаки на авіабазі Долгинцеве поблизу Кривого Рогу, всього за 45 миль від лінії фронту на півдні України", - пише Forbes.

Перші два удари восени минулого року застали українські ВПС зненацька і підірвали пару винищувачів МіГ-29. Третій удар, нанесений у листопаді, схоже, вразив нелітаючий штурмовик-обманку Су-25. Але потім четвертий наліт безпілотників збив Су-25. Два Су-27, які "Іскандер" знищив у Миргороді, доводять число українських військових літаків, які росіяни підірвали на землі за останні дев'ять місяців, принаймні, до п'яти. Ці втрати українці не можуть собі дозволити, ззаначає видання

Українська авіація вступила у війну в лютому 2022 року, маючи близько 125 літаків Су-27, Су-25, МіГ-29 та інших. За 28 місяців важких боїв українці втратили близько 90 літаків, що підтвердили аналітики Oryx.

Щоб компенсувати свої втрати, українці придбали у своїх союзників або відновили з довгострокового зберігання десятки МіГів і Су. Ці літаки забезпечують діяльність Військово-повітряних сил, поки в Україну не прибудуть західні винищувачі — 85 Lockheed Martin F-16 і, можливо, десяток Dassault Mirage 2000.

Проблема, звісно, ​​полягає в тому, що F-16 і Mirage також будуть уразливі до ударів російських безпілотників і ракет, доки вони будуть стояти просто неба серед білого дня. Є очевидні кроки, які українське командування може зробити для захисту своїх літаків. Для початку — вивести оперативні літаки подалі від найближчих до Росії баз, зазначає Forbes.

Нагадаємо, колишній речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що внаслідок ракетного удару по Миргороду "є певні втрати, але зовсім не такі, як приписує собі ворог".

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