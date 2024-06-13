Важкий період вже настав: Буданов спрогнозував перебіг війни та пожартував про армагедон

Очільник ГУР зазначив, що на Сумщині зараз тривають прикордонні бої.

Важкий період у війні з Росією вже настав, але Україна однаково переможе.

Таку думку висловив керівник Головного управління розвідки України Кирило Буданов в інтерв'ю для українських медіа.

"Я вважаю, що він [важкий період – ред.] зараз іде, але знову ж я вам повторюсь: армагедону жодного не буде, не переймайтеся. Ми вистоїмо і переможемо", – наголосив Буданов.

Щодо ситуації на Сумщині очільник ГУР зазначив, що в області зараз тривають прикордонні бої.

"Вилазки ДРГ і так далі. Але, слава богу, всі необхідні заходи вже вжиті і такого масштабу, як відбулося, вже немає", – додав Кирило Буданов.

Нагадаємо, начальник ГУР Кирило Буданов розповів про результати використання ударних морських дронів та перспективи їхнього розвитку. За його словами, ці новітні розробки добре зарекомендували себе і дають результат.

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