Важко, але просуваємося вперед: Залужний прокоментував контрнаступ ЗСУ (відео)

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний прокоментував контрнаступальні операції українських сил, які тривають майже по всій лінії фронту.

Залужний розповів, що українській армії важко, але вона впевнено просувається вперед.

Про це головнокомандувач ЗСУ написав у Мережі та опублікував потужне відео зі звільнених територій.

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"Понад 1000 кв км звільнено від окупанта в останні кілька днів. Нам дуже важко, але ми просуваємося вперед. Вдячні співгромадянам, які допомагають і чекають на нас", - йдеться у його дописі.

На відео, яке він розмістив у себе на сторінці у фейсбук, видно кадри, як відбувалося звільнення окупованих територій та радість місцевих жителів, коли вони бачать ЗСУ. Наприкінці відео з'являється фраза: "Наша мета - перемога".

Варто зазначити, що 8 вересня стало відомо, що українські бійці звільнили від російських окупантів місто Балаклію Харківської області. Відповідне звернення воїнів до президента опублікував у соцмережах Володимир Зеленський, чим підтвердив інформацію про битву за Балаклію, про що в соцмережах та ЗМІ писали останні кілька днів.

У Генштабі заявляють про успішний контрнаступ українських сил та звільнення 20 населених пунктів у Харківській області.

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