"Важко знайти підрозділ, який укомплектований хоча б на 75%": військовий заявив про проблеми з мобілізацією

Він впевнений, що існують різні методи мобілізації, але політикам треба комунікувати відкрито й не боятися непопулярних рішень.

ЗСУ відчувають серйозні проблеми з мобілізацією, адже процес відбувається повільніше, ніж потрібно. На фронті важко знайти підрозділ, який укомплектований на 90%, або хоча б на 75% , чимало посад у війську є вакантними.

Про це "24 Каналу" розповів журналіст, військовослужбовець Павло Казарін.

Він додав, що суспільство має підсилювати свій спротив конкретними діями.

"У нас є відчутні проблеми з мобілізацією, вона йде повільніше, ніж потрібно. Важко знайти підрозділ, який укомплектований на 90%, або хоча б на 75%", – заявив Павло Казарін.

На його думку, якби українці в тилу конвертували свою неготовність до поступок у приєднання до ЗСУ, то країна отримала б дуже серйозне та потрібне підкріплення слів справами.

Військові погоджуються з тим, що доукомплектовування чинних бригад краще за створення нових. Казарін навів приклад власного підрозділу. Там вільними залишаються приблизно 40% посад. Якби їх заповнили люди, які прийшли з навчальних центрів, то було б кому передавати компетенції.

"Коли формується абсолютно новий підрозділ йому складно, бо там немає настільки багато носіїв вмінь. Доукомплектація підрозділу, який вже побував у бою, вміє виконувати завдання, дозволяє новобранцям швидше зануритися у військову реальність, здобути знання", – пояснив Павло Казарін.

Бригада, яка укомплектована на 80%, зазнає значно менше втрат на лінії фронту. Їй легше воювати, адже є можливість проводити внутрішні ротації, люди можуть відпочивати після бою. У неї на позиціях більша вогнева міць.

Рекрутинг, вважає він, не є виходом, адже спрямований на окрему категорію людей.

"Наприклад, у суспільстві є 5-7% людей, які розглядають можливість приєднатися до Сил оборони. Всі інші – ні, відповідно рекрутинг їм не підходить. Вони підуть служити, лише якщо отримають повістку. Рекрутинг – це не розв'язання проблеми, бо нам потрібно більше людей у Збройних Силах, ніж ті, які готові добровільно долучатися до лав Сил оборони", – наголосив військовослужбовець.

Більшість добровольців вже давно доєдналися до ЗСУ.

"Ті, хто доєднаються у майбутньому, не є настільки критичною масою, щоб заповнити всі позиції, які вакантні у ЗСУ. Це означає, що далі треба рухатися не на мотивації, а на дисципліні. В Україні є понад 4 мільйони людей, які потенційно можуть виконувати свій конституційний обов'язок", – сказав Павло Казарін.

Раніше заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також зазначав, що рекрутинг – не панацея. Він лише полегшує процес мобілізації в Україні, але не заміняє його.

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