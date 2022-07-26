Важкохворі та поранені українці можуть подати заявку на медичну евакуацію - МОЗ

Люди з важкими захворюваннями або ж ті, хто отримав травми внаслідок війни, можуть подати попередню заявку на "Програму медичної евакуації".

Для цього слід заповнити анкету на сайті Міністерства охорони здоров’я.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Кожен випадок евакуації розглядається спеціалістами окремо. Підготовка пацієнта зазвичай триває від 3-4 днів до 2 тижнів, МОЗ забезпечує комунікацію з клініками та міжнародними партнерами", - йдеться у повідомленні.



Транспортування та лікування українських громадян у рамках програми медевакуації фінансується міжнародними організаціями, а також країнами, що приймають українців.

Громадяни України, які перетнули кордон після 24 лютого в пошуку прихистку від війни та отримали у цих країнах статус біженців/тимчасового захисту, мають право на безоплатну медичну допомогу нарівні з громадянами цієї країни.

Якщо ж пацієнт лікується в Україні, то видатки на лікування фінансує Національна служба здоров'я України в межах Програми медичних гарантій.

У МОЗ також зазначили, що завдяки міжнародній підтримці та взаємодії з партнерами вдалося евакуювати вже понад 1 200 українців.

Нагадаємо, від серпня аптеки будуть відпускати антибіотики за рецептом.

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