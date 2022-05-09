Важкопоранених українців зі східних областей України евакуювали до Німеччини в "летючому шпиталі"

Важкопоранених українців зі східних областей України евакуювали до Німеччини в "летючому шпиталі"

На його борту є 38 ліжок для пацієнтів, крім того, борт обладнано шістьма модулями інтенсивної терапії.

Зі східних областей України евакуювали до Німеччини 30 важкопоранених українців. Здебільшого, це дорослі та діти зі складними мінно-вибуховими пораненнями.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

Серед поранених – не лише дорослі, а й діти зі складними мінно-вибуховими пораненнями, які постраждали внаслідок військової агресії російської федерації, а також хворі, що потребують спеціалізованого лікування.

На Львівщину людей доправили потягом, а далі пацієнти каретами екстреної медичної допомоги вирушили до Польщі, де для них організували авіарейс "Жешув-Кельн". Для цього задіяли "летючий шпиталь" – спеціальний медичний авіарейс Luftwaffe Збройних сил Німеччини.

Скерування пацієнтів до Німеччини стало можливим завдяки спільним зусиллям Міністерства охорони здоров’я та Європейської Комісії.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 75-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.