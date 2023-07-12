Важкопоранений повз до своїх замінованим полем: історія 26-річного бійця з Маріуполя, який захищав Бахмут

Ілля воював ще до повномасштабного вторгнення і захищав Україну в найгарячіших точках на Донецькому напрямку – Піски, Авдіївка, Водяне.

У Мережі розповіли історію мужнього захисника Бахмута Іллі Сафановського. Хлопець пораненим повз через мінне поле до найближчих позицій українських військових.

Про це пише "Перше медичне об'єднання Львова".

26-річний Ілля – один із захисників Бахмута. Він – з Маріуполя. До лав ЗСУ приєднався ще 2017 року. Відтоді боронив Україну в найгарячіших точках на Донецькому напрямку – Піски, Авдіївка, Водяне.

Важке поранення ноги Ілля отримав наприкінці червня. Група наших військових потрапила під перехресний вогонь, відбиваючи позицію у ворога під Бахмутом.

"Стріляли усім, що було під руками. Кулемети, протитанкові та автоматні черги вистрілювали одна за одною, гранати літали повсюди", – пригадує боєць.

Одного моменту хлопець відчув оніміння в нозі і зрозумів, що поранений. Після бою разом з іншими пораненими захисниками він 40 метрів повз до найближчих позицій українських військових – на світанку, в густий туман та. Як виявилося, поле було замінованим.

"Коли ми повзли, то не бачили майже нічого. А як зрозуміли, що там було все в мінах, то не могли повірити, що всі живими добрались до нашого окопу", – розповідає Ілля.

Уже в окопі військовий наклав собі турнікет. Далі його еакуювали до найближчого шпиталю, потім до Харкова, а звідти – до Львова.

Сафановський отримав важку мінно-вибухову травму та відкритий осколковий перелом правої ноги в ділянці стегна. Наразі медики лікують його рани та готують до чергового хірургічного втручання, щоб врятувати ногу.

Ілля мріє повернутися до рідного Маріуполя після перемоги з найріднішими – дружиною та 5-річною донечкою.

Раніше ми розповідали історію кохання пораненого бійця, який втратив мову, але жестами показував дружині, як її любить.

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