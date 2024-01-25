Важлива ціль на території Росії: експерт вказав на об’єкт, який повинні знищити українські дрони

Після того, я у ніч проти 25 січня українські безпілотники вразили старий нафтопереробний заводу у Туапсе в Краснодарському краї РФ, військовий експерт Роман Світан вказав на ще один об’єкт, який неодмінно потрібно знищити.

Про це він говорив у коментарі “24 каналу”.

За його словами, важливою ціллю для українських дронів повинен стати новий нафтопереробний комплекс у Новоросійську.

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“Якщо вже дійшли до Туапсе та дісталися до Сочі, то, я думаю, що до Новоросійська точно повинні прилетіти. Новоросійський комплекс точно має бути знищений”, – наголосив Світан.

Експерт зауважив, що цей об’єкт розташований поруч із чорноморською бухтою і становить єдине ціле з військовим російським комплексом Чорноморського флоту.

"Я думаю, що треба просто почекати. Наші спеціалісти ще розберуться з черговістю знищення", – додав військовий експерт.

Нагадаємо, у Краснодарському краї РФ після атаки безпілотників пролунали вибухи і спалахнула пожежа на нафтобазі в Туапсе.

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