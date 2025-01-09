Важлива ціль: розвідники знищили російську гарматну позицію на Запорізькому напрямку (відео)

Бійці спецпідрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України виявили російську гарматну позицію у Запорізькій області. Ціль успішно знищена.

Про це пише ГУР МО.

"Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два камікадзе літакового типу Darts із трикілограмовими комбінованими боєприпасами та трьома FPV Babay-Heavy із півторакілограмовими кумулятивними пострілами", - зауважили у відомстві.

Розвідники знищили російську гарматну позицію на Запорізькому напрямку

Раніше ми писали про те, що вперше у світі безекіпажний морський дрон Magura V5 просто з води збив у небі військовий вертоліт з екіпажем. І не один! Про цю унікальну операцію українського ГУР ми дізналися цього тижня. Відео тепер детально вивчають фахівці з озброєння, оператори дронів, військові льотчики різних країн та континентів.

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