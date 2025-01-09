Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Важлива ціль: розвідники знищили російську гарматну позицію на Запорізькому напрямку (відео)

Дата публікації
Перегляди
165
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Важлива ціль: розвідники знищили російську гарматну позицію на Запорізькому напрямку (відео)

Перехоплення української розвідки / Фото: ГУР Міноборони

Ворог зазнав серйозних втрат.

Бійці спецпідрозділу "Крила" департаменту активних дій ГУР МО України виявили російську гарматну позицію у Запорізькій області. Ціль успішно знищена.

Про це пише ГУР МО.

"Для ліквідації ворожої цілі розвідники використали два камікадзе літакового типу Darts із трикілограмовими комбінованими боєприпасами та трьома FPV Babay-Heavy із півторакілограмовими кумулятивними пострілами", - зауважили у відомстві.

Розвідники знищили російську гарматну позицію на Запорізькому напрямку

Розвідники знищили російську гарматну позицію на Запорізькому напрямку

Раніше ми писали про те, що вперше у світі безекіпажний морський дрон Magura V5 просто з води збив у небі військовий вертоліт з екіпажем. І не один! Про цю унікальну операцію українського ГУР ми дізналися цього тижня. Відео тепер детально вивчають фахівці з озброєння, оператори дронів, військові льотчики різних країн та континентів.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Наступна публікація