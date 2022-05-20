"Важливий компонент нашої перемоги": Зеленський подякував за боротьбу жителям окупованих територій

Президент Володимир Зеленський подякував жителям окупованих територій України, які борються з загарбниками. Зокрема, глава держави відзначив протест рятувальників Енергодара.

Зеленський наголосив, що кожен і кожна мають показувати, що в окупантів немає жодного права щось вирішувати на нашій землі.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 20 травня.

"Обов'язково сьогодні хочу подякувати нашим людям, які не припиняють боротися з окупацією. І особливо тим, хто зараз на території, яка тимчасово під контролем Росії, її армії. Зокрема, рятувальники в Енергодарі, які вийшли сьогодні на протест, заслуговують підтримки від усіх нас. Дякую вам", – сказав Зеленський.

"Кожен і кожна мають показувати, що в окупантів немає жодного права щось вирішувати на нашій землі. Це важливий компонент нашої перемоги", – наголосив президент.

Зауважимо, що в окупованому Енергодарі Запорізької області пожежна частина вийшла на протест після того, як російські війська викрали начальника пожежно рятувального загону Віталія Трояна.

Нагадаємо, станом на 20 травня в Україні деокуповано вже 1016 населених пунктів.

Читайте також: