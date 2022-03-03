Важливий крок в протистоянні агресії РФ: з'явилась резолюція Ради Керуючих МАГАТЕ / скриншот з відео

Важливий крок в протистоянні агресії РФ: з'явилась резолюція Ради Керівників МАГАТЕ

Важливий крок в протистоянні агресії РФ: з'явилась резолюція Ради Керівників МАГАТЕ

Резолюція Ради Керівників МАГАТЕ, яка засуджує агресію РФ проти України.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив: "Вітаю резолюцію Ради Керівників МАГАТЕ, яка засуджує агресію РФ проти України та вимагає від Росії негайно припинити всі протиправні дії, які загрожують ядерним об’єктам України. Світ об’єднаний проти дій Росії, які несуть загрозу Україні та всій Європі".