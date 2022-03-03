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Важливий крок в протистоянні агресії РФ: з'явилась резолюція Ради Керівників МАГАТЕ

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Важливий крок в протистоянні агресії РФ: з'явилась резолюція Ради Керівників МАГАТЕ

Важливий крок в протистоянні агресії РФ: з'явилась резолюція Ради Керуючих МАГАТЕ / скриншот з відео

Резолюція Ради Керівників МАГАТЕ, яка засуджує агресію РФ проти України.

Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зазначив: "Вітаю резолюцію Ради Керівників МАГАТЕ, яка засуджує агресію РФ проти України та вимагає від Росії негайно припинити всі протиправні дії, які загрожують ядерним об’єктам України. Світ об’єднаний проти дій Росії, які несуть загрозу Україні та всій Європі".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 2 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб,
  • танків ‒ 217 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 900 од,
  • артилерійських систем  – 90,
  • РСЗВ  - 42,
  • засоби ППО  - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється),
  • гелікоптерів – 31 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ  - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 3,

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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