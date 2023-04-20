Важливо для майбутнного ВПС: американський генерал захоплений тим, як ЗСУ застосовують дрони у війні

Екскомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Філіп Брідлав заявив, що його дуже здивувало те, як українські війська задля зупинки атак на полі бою породили буквально свої унікальні ВПС із маленьких безпілотників.

Про це американський генерал розповів під час дискусії в Atlantic Council.

Він зауважив, що в Росії "на папері" були ВПС із "вагомими можливостями", однак вони виявились неефективними в Україні, адже не змогли забезпечити підтримку з повітря для своїх військ на землі.

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Брідлав зазначив, що Україна вступила у війну з меншими ВПС та зі скромнішими можливостями, однак її війська дуже розумно цим користуються. Генерал наголосив, що Україна заслуговує на значно кращі військово-повітряні сили.

"Мене дуже сильно здивувало те, як з необхідності, через потребу зупинити атаку на полі бою, через умови в дусі Першої світової війни українці породили буквально свої унікальні ВПС з маленьких безпілотників, фактично куплених з полиць, які були модифіковані так, щоб мати змогу нести зброю. І ці сили виявилися дуже здібними на полі бою", – оцінив генерал.

Він додав, що для росіян стала серйозною проблемою здатність українських дронів літати непоміченими і майже непочутими, маневруючи просто над окопами ворога і скидаючи боєприс точно в ці траншеї: "Стало зрозуміло, що вони не можуть сховатися від таких менших безпілотників".

Брідлав також відзначив роботу українських операторів безпілотників, які скидають бомби "у відкриті люки бронетехніки". Таким чином, невеликий і дешевий апарат виводить з ладу російську важку бронетехніку на полі бою.

"Як це буде використано в майбутніх конфліктах? Вочевидь, ми захочемо продовжувати підтримувати більші БПЛА, здатні збирати важливі дані і нести більш потужне і точніше озброєння. Але використання можливостей таких менших БПЛА буде дуже важливим у майбутньому наших ВПС", – переконаний екскомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО.

З думкою Брідлава погодилася наукова співробітниця Центру стратегії і безпеки Скоукрофта в Atlantic Council Маргарита Конаєва. Вона зазначила, що слово "необхідність" добре описує силу, яка спонукала українських бійців поводитися винахідливо та вчитися використовувати цивільні технології для виконання завдань на полі бою. На думку Конєвої, саме через необхідність українці так швидко вчаться та опановують нову військову техніку за кордоном і на полі бою.

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Експертка додала, що центральну роль у тому, як армія воює та адаптується до середовища на полі бою, що змінюється, відіграє командування і управління. Росія в цій сфері виявилась невмілою, адже там потрібна відповідна здатність на горі, яка дозволить такі зміни.

Нагадаємо, в середині квітня видання The Guardian із посиланням на трьох українських операторів дронів повідомило, що популярні під час війни безпілотники DJI можуть припинити бути ефективним на фронті вже через три-чотири місяці, адже російські війська навчилися їх глушити.

Додамо, в березні секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що на озброєнні української армії можуть з'явитися ударні дрони з дальністю польоту понад 3000 км.

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