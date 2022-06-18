Важливо підтримувати Україну, навіть коли у світі почнеться втома від неї - Джонсон

Важливо підтримувати Україну, навіть коли у світі почнеться втома від неї - Джонсон

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав західних партнерів надалі підтримувати Київ, навіть коли у світі настане "втома від України".

Британський прем'єр впевнений, що Україна може перемогти і переможе Росію.

Про це повідомляє Reuters.

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"Росіяни дюйм за дюймом просуваються в Україні, тому нам життєво важливо показати, що ми знаємо правду, а саме: Україна може перемогти і переможе. Коли почнеться втома від України, дуже важливо показати, що ми з ними (Україною - ред.) у довгостроковій перспективі й забезпечуємо їх необхідною стратегічною стійкістю", – додав британський прем’єр.

Як повідомляли раніше, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон виступив за проведення "Євробачення-2023" в Україні. Він наголошує, що Україна виграла і заслужили це.

Нагадаємо, український гурт Kalush Orchestrа переміг у конкурсі "Євробачення-2022" з піснею Stefania. Таким чином наступний конкурс мав би відбутися в Україні. Втім, в EBU заявили, що в Україні не може бути проведено конкурс, оскільки "не всі умови можуть бути виконані".

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував та заявив, що Україна не згодна з таким рішенням та вимагає додаткових перемовин.

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