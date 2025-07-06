Важка ситуація на Покровському напрямку: що роблять окупанти

На Покровському напрямку найважча ситуація / © Associated Press

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У найближчі місяці армія РФ намагатимпеться оточити Покровськ та з заходу обійти укріплену лінію Сил оборони в Донецькій області.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Геолокаційні відеоматеріали, опубліковані 4 липня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на північний схід від Покровська і захопили села Коптєве і Шевченко Перше та просунулися до південно-східної околиці Разіне.

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У звіті зазначається, що російське військове командування, ймовірно, має намір використати виступ між Покровськом і Торецьком для охоплення Покровська з північного сходу та півночі або для обходу українських оборонних позицій у Костянтинівці з південного заходу і заходу.

«Російські підрозділи, які здійснюють ці атаки, перебувають у зоні бойових дій від моменту їх перекидання для підсилення угруповання військ РФ, що діє на схід від Покровська, у лютому та березні 2025 року», — зазначили експерти.

Український військовий аналітик Костянтин Машовець 3 липня повідомив, що підрозділи 39-ї мотострілецької бригади (68-й АК) та 150-ї мотострілецької дивізії діють поблизу Новоторецького (на північ від Разіне) та Новоекономічного (на південь від Разіне), після того як у середині червня 2025 року вони захопили Малинівку, а нещодавно — Коптєве (усі на північний схід від Покровська).

«ISW ще у грудні 2024 року прогнозував, що для охоплення Покровська з північного сходу російським силам потрібно здійснити суттєве просування в напрямку Родинського (на захід від Разіне), і останні просування РФ поблизу Разіне відповідають цій оцінці», — йдеться у звіті.

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Раніше повідомлялося, що у Донецькій області ситуація залишається важкою. Окупанти не залишають спроб прорватися до траси Покровськ — Костянтинівка та прагнуть захопити Покровськ із трьох боків.

На тлі активних ударів українських безпілотників по військових та інфраструктурних об’єктах на території Росії на фронті спостерігається нове загострення. Москва заявила про «прорив» до Дніпропетровської області, що, на думку деяких експертів, може змінити розстановку сил у війні.