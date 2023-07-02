Вбила ракета доньку та онуку: історія мешканця Токмака, який втікав від війни, але натрапив на неї у Дніпрі

Олексій Ігнатенко, житель Токмака Запорізької області, змушений був втекти від російської окупації до Дніпра. Його дружина та син перебувають у безпеці в Польщі, проте старшу дочку та онука вбила ракета, випущена російськими військами по Дніпру.

Про це в інтерв’ю “Українській правді” розповів сам Олексій Ігнатенко.

У березні 2022 року, донька Олексія, Анастасія, разом із своїм пів річним сином Макаром виїхала до Польщі. Пізніше поїхали і дружина Олексія з сином, а сам Олексій їхав разом з тещею та двоюрідними племінниками - п'ятирічним Сашком і 13-річним Кирилом.

"Без жодних колон, просто сів і виїхав. 160 кілометрів проїхав за 12 годин: з 8 ранку до 8 вечора, коли прибув до Запоріжжя. Ми проїхали 13 ворожих блокпостів, на кожному з яких нас ретельно оглядали й обшукували", - розповів Олексій.

Чоловік прибув до Дніпра, де його зустрів зять, що мешкав у однокімнатній квартирі. Влітку до них приїхала і його дружина Анастасія.

"3 липня в Польщі ми святкували перший день народження онука, і після цього ми вирішили повернутися до України. Незважаючи на всі заперечення, Настя казала, що синові потрібен батько поруч", - додав Олексій.

6 січня родина орендувала окрему квартиру на вулиці Набережна Перемоги, 118 у Дніпрі. Невідомою долею саме в тому житловому будинку, 14 січня о 15:30 сталося страшне подія - російська ракета влучила в будівлю. В результаті цього обстрілу жертвами стали Настя та Макар.

"Надії на те, що Макар вижив вже немає, хоча тіло дитини досі не знайдено. Як мені пояснив слідчий, всі рештки тіл, які вдалося зібрати, перевезли на спеціальний полігон, де їх ретельно перевіряють. Всі зразки посилають на ДНК-тести. Поки що ніяких результатів. Але я знаю їх режим - в той час, коли сталася трагедія, у малюка був обідній сон, а дочка завжди була поруч з ним", - з великим горем зазначив дідусь Олексія.

Нагадаємо, що окупанти залякують жителів Токмака, які викрили їх на провокаційному обстрілі.

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