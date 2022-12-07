Вбили 17 корів та знищили амбулаторію: очільник ОВА показав наслідки обстрілу Сумщини росіянами

Російські окупанти 6 грудня обстріляли одну з громад Сумської області, де вбили 17 корів, а також вщент зруйнували сільську амбулаторію.

Про наслідки ворожої атаки 7 грудня повідомив очільник Сумськеої ОВА Дмитро Живицький.

"Росіяни воюють з лікарнями та фермами. На фото і відео наслідки учорашнього обстрілу Хотінської громади. Ворог одночасно вдарив із САУ та мінометів. Вщент зруйнували сільську амбулаторію. Від удару зайнялася масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло", - написав він.

Очільник ОВА також зазначив, що на місцевій фермі через обстріл ворога корівника 17 тварин загинули від осколкових поранень, ще стільки ж - поранені.

Ситуація на Сумщині

Варто сказати, що РФ постійно атакує прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей зі своєї території, застосовуючи міномети, СУУ та ствольну артилерію.

Нагадаємо, що лише за 7 грудня 226 снарядів та мін російський ворог випустив протягом дня по прикордонню у Сумській області. Осколкове поранення отримав 69-річний житель однієї з громад регіону.

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