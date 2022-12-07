Вбили 17 корів та знищили амбулаторію: очільник ОВА показав наслідки обстрілу Сумщини росіянами

Росія не припиняє атакувати прикордонні регіони України.
Російські окупанти 6 грудня обстріляли одну з громад Сумської області, де вбили 17 корів, а також вщент зруйнували сільську амбулаторію.
Про наслідки ворожої атаки 7 грудня повідомив очільник Сумськеої ОВА Дмитро Живицький.
"Росіяни воюють з лікарнями та фермами. На фото і відео наслідки учорашнього обстрілу Хотінської громади. Ворог одночасно вдарив із САУ та мінометів. Вщент зруйнували сільську амбулаторію. Від удару зайнялася масштабна пожежа, приміщення повністю вигоріло", - написав він.
Очільник ОВА також зазначив, що на місцевій фермі через обстріл ворога корівника 17 тварин загинули від осколкових поранень, ще стільки ж - поранені.
Ситуація на Сумщині
Варто сказати, що РФ постійно атакує прикордонні громади Сумської та Чернігівської областей зі своєї території, застосовуючи міномети, СУУ та ствольну артилерію.
Нагадаємо, що лише за 7 грудня 226 снарядів та мін російський ворог випустив протягом дня по прикордонню у Сумській області. Осколкове поранення отримав 69-річний житель однієї з громад регіону.
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