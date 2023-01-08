Вбили 50-річного чоловіка і розбомбили авто пожежників: окупанти влаштували пекельне Різдво на Харківщині (фото)

Окупаційні війська РФ минулої ночі, 7 січня, завдали два ракетних удари по місту Мерефа Харківського району. Є жертва серед цивільного населення.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зранку 8 січня.

У результаті російського обстрілу Мерефа пошкоджено об'єкт цивільної промисловості. На жаль, загинув 50-річний мирний мешканець.

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За даними прокуратури, ворог обстріляв населений пункт ракетами типу С-300 з території Бєлгородської області РФ. Правоохоронці додали, що ще один мирний мешканець отримав поранення.

Крім того, протягом доби ворог обстрілював село Стариця Чугуївського району та смт Дворічна Куп'янського району.

У Дворічній під ворожий обстріл потрапив приватний житловий будинок та будівля підрозділу ДСНС. Також росіяни пошкодили дві автоцистерни та оперативний автомобіль пожежників. Минулося без постраждалих.

Розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

"На лінії зіткнення російські окупанти продовжують здійснювати спроби покращити своє тактичне положення, але отримують відсіч від наших захисників та несуть втрати. Віримо в ЗСУ та підтримуємо наших героїв!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, увечері 7 січня повідомлялося про вибухи у Харківській області. В ОВА додали, що окупанти РФ обстріляли місто Мерефа Харківського району.

До цього, росіяни обстріляли три райони Харківщини - у ліцеї спалахнула масштабна пожежа, одна людина поранена

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