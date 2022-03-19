Внаслідок мінометного удару окупантів по Макарову загинуло 7 мирних жителів (фото)

Зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення.

18 березня окупанти здійснили обстріли із важкої артилерії населених пунктів Бучанщини, внаслідок обстрілів загинули семеро мирних жителів.

Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк.

Департамент комунікації Нацполіції України

"Семеро загиблих та п’ять поранених в результаті мінометного удару по Макарову. Зруйновано житлові будинки, пошкоджено адміністративну споруду та інші приміщення", - йдеться в повідомленні.

Департамент комунікації Нацполіції України

Зазначається, що поліцейські Бучанщини працюють на місцях обстрілів, документують наслідки та допомагають жителям, які постраждали від авіаудару.

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