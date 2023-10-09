"Було багато націоналістів": РФ в ООН видала цинічну заяву про удар по Грозі на Харківщині

Постпред РФ в ООН Небензя нахабно запевняв, що у Грозі загинули не місцеві селяни, а "націоналісти" і "неонацисти".

Росія в ООН зізналася, що винна в ударі по селу Гроза на Харківщині, внаслідок якого загинули 52 мирних мешканці.

Постпред Росії в ООН Василь Небензя цинічно заявив, що в селі нібито ховали "високопоставленого націоналіста" і внаслідок удару загинули не цивільні, а "неонацисти".

"Відомо, що там в момент удару був похорон одного із високопоставлених українських націоналістів. Там було багато поплічників-неонацистів. Саме тому на знімках, що опубліковані після удару, є чоловіки призовного віку", – сказав він.

Також Небензя заявив, що після попередніх атак окупантів по цивільних об'єктах в Україні, нібито з'являлися "некрологи військових і іноземних найманців".

Постпред Росії в ООН Василь Небензя / Фото: ООН

Нагадаємо, що 5 жовтня російські окупанти завдали жахливого удару по селу Гроза Куп'янського району на Харківщині. Росіяни обстріляли будівлю місцевого кафе-магазину, де відбувалися поминки.

Пізніше стало відомо, що це були поминки за військовим, який був родом із цього села. Військового поховали спочатку на Дніпропетровщині, адже село було в окупації. Потім рідні вирішили перепоховати героя вдома.

За останніми даними, внаслідок удару 52 людини загинуло, зокрема 8-річна дитина. РФ однією ракетою вбила понад половину жителів села Гроза, всі вони – цивільні.

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