Вбили у власному дворі: на Херсонщині росіяни розстріляли подружжя

Вбили у власному дворі: на Херсонщині росіяни розстріляли подружжя

У селищі Високопілля Херсонської області російські окупанти розстріляли подружжя у їхньому власному дворі.

Місцеві жителі були цивільними та не мали у себе зброї, проте це не зупинило російських вбивць.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Трагедія сталась у середу, 1 червня. Російські окупанти увірвались у двір подружжя та жорстоко вбили чоловіка та жінку.

"Такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення. Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та ідентифікації особи військового РФ", - наголосили у прокуратурі.

Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Нагадаємо, у тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загарбники запровадили смертну кару. Вони розстрілюють чиновників, а також утримують у в’язниці кілька десятків волонтерів.

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