Вбили у власному дворі: на Херсонщині росіяни розстріляли подружжя

У селищі Високопілля Херсонської області російські окупанти розстріляли подружжя у їхньому власному дворі.
Місцеві жителі були цивільними та не мали у себе зброї, проте це не зупинило російських вбивць.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
Трагедія сталась у середу, 1 червня. Російські окупанти увірвались у двір подружжя та жорстоко вбили чоловіка та жінку.
"Такі дії суперечать нормам міжнародного гуманітарного права, які прямо забороняють напади на цивільне населення. Наразі у кримінальному провадженні вживаються всі можливі та належні заходи для встановлення обставин подій та ідентифікації особи військового РФ", - наголосили у прокуратурі.
Правоохоронці відкрили провадження за ч. 2 ст. 438 КК України - порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Нагадаємо, у тимчасово захопленому російськими військами Маріуполі загарбники запровадили смертну кару. Вони розстрілюють чиновників, а також утримують у в’язниці кілька десятків волонтерів.
Читайте також:
- "Це було майже неможливо, але ми виконували": пілот розповів про доставки вантажів і евакуації з "Азовсталі"
- Кім розповів про ситуацію з питною водою у Миколаєві
- "Ласкаво просимо до пекла": Братчук розповів про "Гарпуни" та попередив екіпаж російського "Адмірала Макарова"