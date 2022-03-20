Вбили всю родину: прокуратура розпочала розслідування через обстріли РФ на Донеччині

Вбили всю родину: прокуратура розпочала розслідування через обстріли РФ на Донеччині

Російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь.

Донецька обласна прокуратура проводиться досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

19 березня 2022 року збройні сили РФ, у черговий раз порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, піддали бомбардуванню житлові квартали міста Маріуполя. В одному з пошкоджених обстрілами будинку загинула молода дівчина зі своїм батьком та бабусею. Також зруйновано школу мистецтв № 12 у Лівобережному районі міста, яка останні дні слугувала укриттям для майже 400 мирних мешканців - дітей, жінок та літніх людей. Інформація щодо кількості постраждалих встановлюється.

Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Очеретинської ОТГ: Новоселівка друга, Орлівка та Семенівка. Загинула 1 людина, 2 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки приватного сектору. Досудове розслідування за вказаними фактами триває.

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