Вбили всю родину: прокуратура розпочала розслідування через обстріли РФ на Донеччині

Російські окупанти продовжують обстрілювати Маріуполь.
Донецька обласна прокуратура проводиться досудове розслідування у трьох кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.
19 березня 2022 року збройні сили РФ, у черговий раз порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, піддали бомбардуванню житлові квартали міста Маріуполя. В одному з пошкоджених обстрілами будинку загинула молода дівчина зі своїм батьком та бабусею. Також зруйновано школу мистецтв № 12 у Лівобережному районі міста, яка останні дні слугувала укриттям для майже 400 мирних мешканців - дітей, жінок та літніх людей. Інформація щодо кількості постраждалих встановлюється.
Також під вогнем окупантів перебували населені пункти Очеретинської ОТГ: Новоселівка друга, Орлівка та Семенівка. Загинула 1 людина, 2 отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки приватного сектору. Досудове розслідування за вказаними фактами триває.
Читайте також:
- Армія РФ не може виконувати завдання: СБУ перехопила розмову про "секретну тактику" окупантів
- Китай буде дотримуватися нейтралітету щодо України і не піддаватиметься зовнішньому тиску — МЗС країни
- З Путіним нема про що домовлятися - німецький політик