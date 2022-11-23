Вбиті цивільні, зруйновані квартири тв спалені авто: все, що відомо про удар по Вишгороду

Найменшій постраждалій від ворожої атаки – всього п'ять років.

Російські окупанти завдали ракетного удару по Вишгороду на Київщині під час масованої атаки по Україні 23 листопада. Ворожий обстріл забрав життя кількох людей, зруйнував квартири та автівки.

ТСН.ua зібрав усе, що відомо про обстріл Вишгорода.

Одна з ворожих ракет, випущених вдень по Київщині, влучила у багатоповерхівку у Вишгороді. На місці спалахнула пожежа, там людям допомагала поліція.

Голова Нацполіції в Київській Андрій Нєбитов опублікував моторошні кадри з місця, куди влучила ворожа ракета. На відео все охоплене димом та вогнем, зафіксовані рятувальники, які допомагають місцевим мешканцям. Окрім того, на низці опублікованих у Мережі фото видно зруйновані помешкання та автівки людей.

Спершу Нєбитов інформував про те, що внаслідок атаки по Вишгороду загинуло четверо людей та ще 27 осіб постраждали. Окрім того, внаслідок удару по критичній інфраструктурі постраждали ще шість енергетиків.

Згодом голова обласної поліції уточнив, що постраждали 35 осіб. Серед них – шестеро дітей. Найменшій дівчинці виповнилося лише п’ять років.

"На щастя, у малечі легкі тілесні ушкодження, але ж ми розуміємо, наскільки важкі залишаться психологічні травми", – написав Нєбитов у Мережі.

Він також поінформував, що вибухом було пошкоджено ще чотири будинки, та запевнив місцевих жителів, що поліція не допустить фактів мародерства.

За фактом обстрілу Київщини обласна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни.

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