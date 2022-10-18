Вбиті люди та розтрощена багатоповерхівка: стали відомі масштаби падіння російського Су-34 на житловий будинок в Єйську (фото)

В Мережі стали з’являтися перші фото та відео наслідків падіння російського винищувача в місті Єйську.

Обгорілий фасад багатоповерхівки, розтрощені квартири та вбиті люди. Стали відомі масштаби падіння російського винищувача Су-34 на житловий будинок в Єйську.

Відповідні відео почали з’являтися в соцмережах.

На кадрах видно повністю знищену 9-поверхову раніше житлову будівлю. Напередодні в неї буквально влетів російський військовий літак Су-34 з повним боєкомплектом на борту.

Пілоти літака, перед тим як трапився вибух, катапультувалися та вижили. Натомість від вибуху літака померли 13 людей, ще 19 отримали поранення.

Під будинком зараз стоїть важка техніка, яка займається ліквідацією наслідків авіакатастрофи. Залишки літака розкидані біля під’їзду.

Нагадаємо, що літак міг впасти через технічну несправність, або недосвідченість пілота, або помилку російської ППО, яка сама ж могла збити літак.

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