Вбити Зеленського та дійти до заселених "неонацистськими русофобами" областей - WP про плани Путіна

Росія на початку повномасштабного вторгнення до України справді планувала повну окупацію.
Путін хотів швидко захопити Україну, вбити президента Володимира Зеленського, а окупаційна армія планувала дійти до західних областей, які російський диктатор вважає "неонацистськими та заселеними русофобами".
Про це пише Washington Post.
Американці знали про напад Росії ще у жовтні 2021
Видання стверджує, що журналісти поспілкувались із більш ніж трьома десятками високопоставлених чиновників США, України, Європи та НАТО, щоб встановити реальні плани Путіна у війні проти України.
За даними ЗМІ, американська розвідка знала про плани Путіна почати війну проти України ще у жовтні 2021 року. США мають своїх шпигунів у найвищих органах влади РФ, а тому точно знали, що вторгнення.
У жовтні генерал Марк Міллі доповів Байдену про плани Путіна.
"Ми оцінюємо, що вони планують здійснити значну стратегічну атаку на Україну з кількох напрямків одночасно. Їхня мета передбачає "шок і страх", - сказав нібито Міллі Байдену.
Росія хотіла дійти до "неонацистських областей України, які заселені русофобами"
Американська розвідка встановила, що "росіяни наступатимуть з півночі, обабіч Києва. Одна сила рухатиметься на схід від столиці через українське місто Чернігів, а інша буде окуповувати Київ із заходу, просуваючись на південь від Білорусі через природний проміжок між "зоною відчуження" на Чорнобильській АЕС і навколишніми болотами. Атака відбувалася взимку, щоб тверда земля зробила місцевість легкопрохідною для танків. Російські війська планували оволодіти Києвом за три-чотири дні. Їхній спецназ, знайшов би і усунув президента Володимира Зеленського, убивши його, якщо необхідно, і встановив маріонетковий уряд, дружній до Кремля".
Окремо російські війська прийдуть зі сходу та пройдуть через центральну Україну до річки Дніпро, тоді як війська з Криму захоплять південно-східне узбережжя. Ці дії можуть тривати кілька тижнів, передбачали російські плани.
Зупинившись, щоб перегрупуватись і переозброїтися, вони просунуться на захід, до лінії з півночі на південь, що тягнеться від Молдови до західної Білорусі, залишаючи на заході останню українську територію, яка, за розрахунками Путіна, була "населена непоправними неонацистськими русофобами".
Путін зациклений на Україні і хоче її повернути у лоно "русского міра"
У США плани Путіна вважали божевільними та хотіли його переконати відмовитись від них. Проте російських диктатор, за даними американців, був зацикленим на Україні.
"Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс, який працював послом США в Москві та мав найпряміші контакти з Путіним з усіх в адміністрації Байдена, описав російського лідера, як зацикленого на Україні. Контроль над країною був синонімом путінської концепції російської ідентичності та влади. Точність планування війни в поєднанні з переконанням Путіна в тому, що "Україна повинна повернутись на батьківщину" не залишала сумнівів у тому, що війна буде", - пише видання.
Путін помічав, що Україна рухається у напрямку до Заходу і це його не влаштовувало.
"У похмурій актуарній оцінці аналітики дійшли висновку, що Путін, якому мало виповнитися 69 років, розумів, що йому не вистачає часу, щоб закріпити свою спадщину як одного з великих лідерів Росії — того, хто відновив перевагу Росії на євразійському континенті", - йдеться у повідомленні.
У США вважали, що "Київ впаде"
Путін вважав, що війна проти України, минеться для Росії фактично безкарно. Натомість у Байдена вважали, що українці боротимуться проти російської агресії, проте сумнівались, чи вдасться Україні вистояти. Також у Байдена сумнівались у Зеленському та його можливості протистояти агресору.
"Можливо, Київ впаде не так швидко, як очікували росіяни, підсумували американці, але він впаде", - йдеться у матеріалі.
Директор ЦРУ Бернс 2 листопада зустрічався із російським диктатором. За даними видання, Путін нарікав на розширення НАТО та заявляв, що в Україні "нелегітимна влада". Тоді ж він не заперечив, що Росія планує війну проти України.
Нагадаємо, Фейгін пояснив, що змусило б оточення Путіна до перемовин із Заходом.
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