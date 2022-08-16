Вбити Зеленського та дійти до заселених "неонацистськими русофобами" областей - WP про плани Путіна

Путін хотів швидко захопити Україну, вбити президента Володимира Зеленського, а окупаційна армія планувала дійти до західних областей, які російський диктатор вважає "неонацистськими та заселеними русофобами".

Про це пише Washington Post.

Американці знали про напад Росії ще у жовтні 2021

Видання стверджує, що журналісти поспілкувались із більш ніж трьома десятками високопоставлених чиновників США, України, Європи та НАТО, щоб встановити реальні плани Путіна у війні проти України.

За даними ЗМІ, американська розвідка знала про плани Путіна почати війну проти України ще у жовтні 2021 року. США мають своїх шпигунів у найвищих органах влади РФ, а тому точно знали, що вторгнення.

У жовтні генерал Марк Міллі доповів Байдену про плани Путіна.

"Ми оцінюємо, що вони планують здійснити значну стратегічну атаку на Україну з кількох напрямків одночасно. Їхня мета передбачає "шок і страх", - сказав нібито Міллі Байдену.

Росія хотіла дійти до "неонацистських областей України, які заселені русофобами"

Американська розвідка встановила, що "росіяни наступатимуть з півночі, обабіч Києва. Одна сила рухатиметься на схід від столиці через українське місто Чернігів, а інша буде окуповувати Київ із заходу, просуваючись на південь від Білорусі через природний проміжок між "зоною відчуження" на Чорнобильській АЕС і навколишніми болотами. Атака відбувалася взимку, щоб тверда земля зробила місцевість легкопрохідною для танків. Російські війська планували оволодіти Києвом за три-чотири дні. Їхній спецназ, знайшов би і усунув президента Володимира Зеленського, убивши його, якщо необхідно, і встановив маріонетковий уряд, дружній до Кремля".

Окремо російські війська прийдуть зі сходу та пройдуть через центральну Україну до річки Дніпро, тоді як війська з Криму захоплять південно-східне узбережжя. Ці дії можуть тривати кілька тижнів, передбачали російські плани.

Зупинившись, щоб перегрупуватись і переозброїтися, вони просунуться на захід, до лінії з півночі на південь, що тягнеться від Молдови до західної Білорусі, залишаючи на заході останню українську територію, яка, за розрахунками Путіна, була "населена непоправними неонацистськими русофобами".

Путін зациклений на Україні і хоче її повернути у лоно "русского міра"

У США плани Путіна вважали божевільними та хотіли його переконати відмовитись від них. Проте російських диктатор, за даними американців, був зацикленим на Україні.

" Директор ЦРУ Вільям Дж. Бернс, який працював послом США в Москві та мав найпряміші контакти з Путіним з усіх в адміністрації Байдена, описав російського лідера, як зацикленого на Україні. Контроль над країною був синонімом путінської концепції російської ідентичності та влади. Точність планування війни в поєднанні з переконанням Путіна в тому, що "Україна повинна повернутись на батьківщину" не залишала сумнівів у тому, що війна буде", - пише видання.

Скриншот з відео

Путін помічав, що Україна рухається у напрямку до Заходу і це його не влаштовувало.

" У похмурій актуарній оцінці аналітики дійшли висновку, що Путін, якому мало виповнитися 69 років, розумів, що йому не вистачає часу, щоб закріпити свою спадщину як одного з великих лідерів Росії — того, хто відновив перевагу Росії на євразійському континенті", - йдеться у повідомленні.

У США вважали, що "Київ впаде"

Путін вважав, що війна проти України, минеться для Росії фактично безкарно. Натомість у Байдена вважали, що українці боротимуться проти російської агресії, проте сумнівались, чи вдасться Україні вистояти. Також у Байдена сумнівались у Зеленському та його можливості протистояти агресору.

" Можливо, Київ впаде не так швидко, як очікували росіяни, підсумували американці, але він впаде", - йдеться у матеріалі.

Директор ЦРУ Бернс 2 листопада зустрічався із російським диктатором. За даними видання, Путін нарікав на розширення НАТО та заявляв, що в Україні "нелегітимна влада". Тоді ж він не заперечив, що Росія планує війну проти України.

Нагадаємо, Фейгін пояснив, що змусило б оточення Путіна до перемовин із Заходом.

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