Вбито брата відомого російського чемпіона світу, який воював проти України

Російський окупант, який прийшов воювати проти України, Петро Мінєєв служив за контрактом у бригаді ВДВ.
У володаря чемпіонського поясу Fight Nights Володимира Мінєєва, який родом з РФ, було вбити брата Петра Мінєєва, який пішов воювати проти України.
Про це він повідомив на сторінці у Telegram.
"Друзі, світ впав і перекинувся, а життя круто змінилося, але не зупиняється", – написав російський спортсмен.
Відомо, 30-річний Петро Мінєєв служив за контрактом у бригаді ВДВ, що розташовується в Ульяновську. До минулого року перебував на контрактній службі сам Володимир.
Нагадаємо, за 18 днів в Україні російська армія втратила майже 13 тисяч окупантів - це більше ніж в обох чеченських війнах. У техніці Росія втратила тисячі одиниць, також вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів.
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