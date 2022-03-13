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Вбито брата відомого російського чемпіона світу, який воював проти України

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Вбито брата відомого російського чемпіона світу, який воював проти України

Фото: tofight.ru

Російський окупант, який прийшов воювати проти України, Петро Мінєєв служив за контрактом у бригаді ВДВ.

У володаря чемпіонського поясу Fight Nights Володимира Мінєєва, який родом з РФ, було вбити брата Петра Мінєєва, який пішов воювати проти України.

Про це він повідомив на сторінці у Telegram.

"Друзі, світ впав і перекинувся, а життя круто змінилося, але не зупиняється", – написав російський спортсмен. 

Відомо, 30-річний Петро Мінєєв служив за контрактом у бригаді ВДВ, що розташовується в Ульяновську. До минулого року перебував на контрактній службі сам Володимир.

Нагадаємо, за 18 днів в Україні російська армія втратила  майже 13 тисяч окупантів - це більше ніж в обох чеченських війнах. У техніці Росія втратила тисячі одиниць, також вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів.

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