Вбито брата відомого російського чемпіона світу, який воював проти України

Вбито брата відомого російського чемпіона світу, який воював проти України

Російський окупант, який прийшов воювати проти України, Петро Мінєєв служив за контрактом у бригаді ВДВ.

У володаря чемпіонського поясу Fight Nights Володимира Мінєєва, який родом з РФ, було вбити брата Петра Мінєєва, який пішов воювати проти України.

Про це він повідомив на сторінці у Telegram.

"Друзі, світ впав і перекинувся, а життя круто змінилося, але не зупиняється", – написав російський спортсмен.

Відомо, 30-річний Петро Мінєєв служив за контрактом у бригаді ВДВ, що розташовується в Ульяновську. До минулого року перебував на контрактній службі сам Володимир.

Нагадаємо, за 18 днів в Україні російська армія втратила майже 13 тисяч окупантів - це більше ніж в обох чеченських війнах. У техніці Росія втратила тисячі одиниць, також вони втратили 74 літаки, 86 гелікоптерів.

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