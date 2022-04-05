Вбитого на війні українського фотографа Макса Левіна проводжали під клацання фотокамер і гімн

З ним прощались в Михайлівському соборі.

«Це вже давно особиста історія кожного з нас. І так — нам немає куди втікати. Це наша земля» - це фрагмент одного з останніх дописів у соцмережах українського фотожурналіста та документаліста Макса Левіна. З ним попрощалися напередодні у Михайлівському соборі.

Про це йдеться в ТСН.

Зв'язок з Максом зник 13 березня, коли він працював на передовій. Друзі сподівалися, що він у полоні, проте його знайшли застреленим.

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Батько чотирьох дітей, він боровся за права батьків та журналістів. Артистів зазвичай ховають під оплески, з Максимом прощаються під клацання фотоапаратів. Київські фотографи зазвичай кажуть, що не конкурують між собою темами, змагаються лише кадрами, от і сьогодні фотографують так, щоб Максу сподобалось.

«Людина-енергія, я коли з ним проводив кілька днів, то я завжди втомлювався, він не втомлювався ніколи», - кажуть колеги.

Останні 8 років головна тема зйомок документаліста Левіна – війна. Як наши збивають літак, як стріляють по нашим, та як наші дають відповідь, а ще пронизливі фото про людей, життя яких так змінила війна. «Одного разу ми з ним були в батальйоні Донбас, це було біля Новозванівки, ми з ним їхали в кузові пікапа артилерійського, це було так весело, співали, знімали селфі і це було весело, їдемо ми з Максом далеко-далеко», - каже колега Олександр.

Якось в ефірі «Сніданку з 1+1» Макс Левін зізнавався найбільше переживає за тих, хто зник на війні і родичі вже так довго не мають змоги попрощатися.

Зв'язок з Максом Левіним зник 13 березня - друзі та рідні сподівалися, він потрапив у полон, або блукає десь лісами Київщини. До місця, де він міг бути востаннє ніяк не могли дістатися через щільні бої – тіло Макса знайшли з двома кульовими пораненнями

«Впертий був, дуже складно було переконати, що саме зараз, коли там стріляють, туди їхати не варто, почекаємо трішки, а він - ні-ні треба знімати», - розказують друзі.

В Макса вкрали телефон, бронежилет, фотоапарат – останні кадри, заради яких він ризикував життям, так і не можна побачити. Він був одним з тих, завдяки кому люди дізналися про справжню історію Іловайська.

Світлий борець за правду: яким був фотожурналіст і документаліст Макс Левін

Під час останньої молитви митрополит Єпіфаній наполягає: Макс не помер, а пішов у вічність.

«Максим добре розумів небезпеку, з якою пов’язане його служіння під час війни, але він намагався говорити правду, для нього значило більше як небезпеку, бо перемога неправди, темряви обернулося б для України новим пеклом на землі», - каже він.

Макса проводжають гімном України.

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