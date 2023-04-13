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Вбив би Путіна: Вілкул назвав сценарій, який може наблизити кінець війни

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Вбив би Путіна: Вілкул назвав сценарій, який може наблизити кінець війни

Фото: Сайт президента України

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул висловив думку, що президента Росії Володимира Путіна необхідно ліквідувати. 

Глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул переконаний в тому, що фюрера Путіна потрібно вбити.

Про це він розповів в інтерв’ю “Українській правді”.

Олександр Вілкул в 2019 році висловив думку щодо відносин між Україною та Росією. Тоді він, у випадку якщо б спілкувався з фюрером, нагадав би йому, що російський і український народи – братні і пропонував відновити "нормальні відносини між братськими народами".

Зараз же Вілкул стверджує, що вбив би Путіна, якби мав на це можливість. 

"Кляті орки руйнують наші домівки, села, міста. Насправді я вірю, що кінець війни може наблизити лише кількість гробів, які звідси поїдуть в Російську Федерацію", - заявив він.

Нагадаємо, що розвідувальне управління Міністерства оборони США розробило чотири гіпотетичні сценарії розвитку війни в Україні в разі настання так званих "диких" подій. 

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Дата публікації
Перегляди
467
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