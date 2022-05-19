Вбив через телефон: росіянин розповів, як на Сумщині розстріляв чоловіка та перепросив у дружини покійного

Вбив через телефон: росіянин розповів, як на Сумщині розстріляв чоловіка та перепросив у дружини покійного

Російський окупант Вадим Шишимарін, якого судять за вбивство цивільного українця розповів про мотиви розправи.

За його словами, українця розстріляли тільки через те, що він на вулиці розмовляв по телефону. Також окупант перепросив у дружини покійного.

Про це повідомляє "Укрінформ".

Росіянин під час судового засідання розповів, що вони колоною заїхали до села у Сумській області. Там окупанти вкрали цивільне авто та їхали на ньому. Дорогою вони побачили чоловіка, який розмовляв по телефону. Загарбника здалось, що українець може повідомити про їхнє пересування ЗСУ, а тому Шишимарін просто вбив перехожого. Також росіяни заявив, що він нібито "виконував злочинний указ".

"Я постраждалого до того не бачив, я його побачив, коли ми з ним порівнялися, і я вистрілив, і тим самим я його вбив. Ми поїхали далі", - сказав Шишимарін у суді.

Російський окупант свою провину визнав та перепросив у дружини покійного.

Нагадаємо, під час досудового розслідування російський військовий Вадим Шишимарін зізнався у вбивстві мирного жителя Сумської області. Окупантові загрожує довічне ув’язнення.

Дружина покійного вимагає для вбивці довічного позбавлення волі, проте вона не проти, якщо загарбника обміняють на українських захисників.

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