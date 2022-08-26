Вбив пострілами у спину мирних жителів на Київщині: встановлено особу ще одного окупанта

Правоохоронці встановили ще одного російського окупанта, причетного до вбивства мирних громадян під час окупації Київської області біля с. Мрія.

Злочин військовослужбця зафіксований камерами відеоспостереження підприємства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що 19 березня 2022 року п’ятеро військовослужбовців РФ на автомобілі з літерою "V" та надписом "Танковий спецназ RUS" приїхали до підприємства поблизу населеного пункту Мрія Бучанського району Київської області. Вони розбили вікно у веломагазині на території підприємства та зайшли до приміщення.

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"До них вийшли двоє цивільних беззбройних громадян – власник та охоронець цього підприємства. Загарбники, переконавшись у тому, що ці люди не несуть для них ніякої загрози, дали можливість їм піти. Однак коли вони відійшли на кілька метрів, підозрюваний разом з невстановленим військовослужбовцем відкрили вогонь із автоматичної зброї у спини мирних жителів. Від отриманих щонайменше 12 вогнепальних поранень чоловіки померли. Після цього окупанти зайшли до приміщення на території підприємства та викрали матеріальні цінності", - йдеться у повідомленні.

"Встановлено особу одного з окупантів, який підозрюється у розстрілі мирних мешканців. Ним виявився мешканець Республіки Бурятія, 1995 року народження, командир взводу 5-ї окремої танкової бригади 36-ї загальновійськової армії східного військового округу зс рф",— йдеться у повідомленні Національної поліції України.

Заочно йому повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

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