Вбивали мирне населення Бучі пострілами в голову: повідомлено про підозру трьом військовим РФ (фото)

Вбивали мирне населення Бучі пострілами в голову: повідомлено про підозру трьом військовим РФ (фото)

Наразі вирішується питання щодо оголошення загарбників-убивць у міжнародний розшук.

Трьом військовослужбовцям збройних сил РФ заочно повідомлено про підозру у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаних з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, у березні 2022 року в окупованому місті Буча Київської області підозрювані жорстоко поводилися з мирним населенням. Встановлено, що окупанти вдерлися до приватного будинку та пострілами у голову вбили двох мешканців.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.

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Особи підозрюваних встановлено.

Наразі вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.

Фото: Офіс Генерального прокурора

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.

"Якщо ви впізнаєте цих російських військовослужбовців і маєте свідчення про їх причетність до інших звірств - надсилайте докази на наш єдиний хаб: warcrimes.gov.ua або звертайтеся до Бучанської окружної прокуратури: 063-530-69-06", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти залишили в одному з будинків у Бучі радіоактивну колбу із отруйною ртуттю.

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