Вбивати цивільних, доки не капітулюють: Кім розповів про криваву тактику РФ на всіх війнах

Традиційна тактика, яку використовувала Росія під час веденя всіх війн – масове вбивство цивільного населення і терор проти мирних мешканців. Так РФ залякувала населення та примушувала його здатися.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, пише "Апостроф".

"Я трохи почитав, послухав. Ця тактика не вигадана окупантами чи особисто президентом Російської Федерації. Вони завжди використовували цю тактику, коли вбивають мирне населення для того, щоб здіймалася паніка, і люди зверталися до уряду, щоб припинити війну. Цю тактику вони продовжують і зараз, намагаючись залякати цивільне населення", — зазначив Кім.

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Голова Миколаївської ОВА певен, ця кривава тактика щодо українців не спрацює, а лише посилить спротив і лють до ворога.

"На наше населення, саме на українців, це зовсім не діє. Це тільки додає люті й ненависті до російських окупантів", — наголосив він.

Нагадаємо, що вчора, 12 липня, окупанти цілий день били по Миколаєву: є поранені та руйнування.

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